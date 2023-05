ASKÖ-Tennisklub feiert 50-Jahr-Jubiläum

Der offizielle Festakt wird am Samstag, dem 10.6.2023 ab 16.30 Uhr in der Bauernmühle Mattersburg begangen. Bei einem musikalisch Festakt, werden verdiente Funktionäre geehrt und auf 50 Jahre erfolgreichen Tennissport in Mattersburg zurückgeblickt. Ab 18:30 Uhr findet ein großes Jubiläumsfest mit den Edelhofmusikanten statt. Bei Bier und Wein sowie Hendlgrillerei wird ausgiebig gefeiert werden. Für die anschließende Party konnte die aufstrebende DJane Lisa Sonnenstrahl aus Forchtenstein für die jungen Gäste gewonnen.

Aktueller Stand: 10 Nachwuchsteams (meisten Nachwuchsteams im Burgenland), 2 Herrenteams, 2 Seniorenteams, 1 Damenteam

