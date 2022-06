Mattersburg Autoshow beim "Bella Italia"

Lesezeit: 2 Min Richard Vogler

D as "Bella Italia" in Mattersburg war am zweiten Tag noch stärker frequentiert als am Freitag. Am Nachmittag wurde den Besuchern ein vom Autohaus Czeitschner organisierter Autokorso mit italienischen Fahrzeugen geboten. Um freie Spende wurde gebeten, die Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute.