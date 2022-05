Bäckerei am Hauptplatz: Filiale wird umgebaut

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Für die Kaffeehauslieber in der Bezirkshauptstadt kann Entwarnung gegeben werden: Nach Umbauarbeiten der Linauer-Filiale wird es auch weiterhin am Hauptplatz die Möglichkeit für eine Kaffeepause geben. Seit 2017 ist die Linauer Backstube (damals noch Linauer und Wagner) Teil der Ankerbrotgruppe. Die Linauer-Filiale in Mattersburg wird seit Anfang Mai umgebaut und in der ersten Juni-Hälfte als Anker-Filiale in neuem Glanz erstrahlen. „Selbstverständlich wird der Kaffeehaus-Charakter inklusive Gastgarten bestehen bleiben. Daher können sich alle BesucherInnen darauf freuen, weiterhin gemütlich ihr Frühstück oder ihre Jause vor Ort wie gewohnt von Montag bis Sonntag zu genießen“, heißt es von Seiten der Pressestelle.

Und auch das Service-Team wird unverändert bleiben: „Die MitarbeiterInnen werden alle übernommen und es wird auch noch zusätzliches Personal gesucht!“

