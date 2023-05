Bäckerei Wagner: Ende nach 47 Jahren

MATTERSBURG Die Filiale der Bäckerei Wagner in der Michael Kochstraße wurde vor 47 Jahren eröffnet und war mehr als nur eine Bäckerei: Neben dem Gebäck gab es Waren im Kühlregal und mit dem kleinen Kaffeehaus war es ein Ort der Kommunikation. Nachdem man die letzten Jahren bereits die Öffnungszeiten reduzierte, ist die Filiale nun Geschichte, vor kurzem wurde die Zweigestelle geschlossen. „In der Kochstraße hat ein Geschäft nach dem anderen zugesperrt Die Frequenz und somit auch der Umsatz war einfach nicht mehr gegeben. Wir hatten zunächst die Hoffnung, dass das große Zentrum (Anm.: ehemaliges Areal der Commerzialbank, wo nun das Rathaus hinkommen soll) gebaut wird. Das hat sich ja immer mehr hingezogen und wann nun tatsächlich gebaut wird, weiß man noch nicht genau. Es gab dann erst kürzlich auch noch die Baustelle, wo die Kochstraße gesperrt war, da hatten wir dann noch weniger Umsatz “, berichtet Firmenchef Karl Wagner. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, es war ja auch die erste Filiale, die ich eröffnet habe. Die Mitarbeiterinnen wurden bis auf eine in den anderen Filialen untergebracht“, so Wagner.

Die Bäckerei Wagner wurde 1951 von Karl Wagner senior gegründet, Mitte der 2000er-Jahre gab es insgesamt 16 Standorte n den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, Wiener Neustadt und Baden.

Aktuell gibt es drei Standorte — zwei in Eisenstadt, einen in Wiener Neustadt, dort geht es ohne Veränderungen weiter.



Firmenchef Karl Wagner. Foto: Andi Bruckner

