ÖVP Markus Ulram

Ein Sonderlandtag sei ein gutes Mittel, um für Klarheit zu sorgen, meinte Ulram. Man habe auch quasi ein Ultimatum an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gestellt, "dass bis dorthin (bis zum Sonderlandtag, Anm.) die Offenlegung aller Protokolle, aller relevanten Akten usw. gemacht werden soll, um Klarheit hier zu bringen". Auch die Fragen, wann der Landeshauptmann über die Schließung der Bank informiert worden sei, mit wem er weiters gesprochen habe und wie es zu diesem Versuch der Geldverschiebung durch das Regionalmanagement Burgenland gekommen sei, sei bis dato nicht geklärt.

"Es wird zumindest ein Volkspartei-Antrag sein", so Ulram. Man wolle noch mit den anderen Parteien - FPÖ und Grünen - sprechen.

Eine Anfrage könne sich logischerweise nur an den Landeshauptmann richten. Aber es gebe auch andere Möglichkeiten: "Ob es eine Aktuelle Stunde ist, ein Dringlicher Antrag oder eine Dringliche Anfrage, das werden wir in den nächsten Stunden klären." Er könne aber versichern, "dass heute zeitgerecht diesen Antrag für einen Sonderlandtag einlaufen lassen", betonte der Klubobmann. Man wolle jedenfalls die Vorgangsweise so wählen, "dass der Sonderlandtag auf jeden Fall durchgeführt werden kann." Ein erster Antrag der Opposition auf einen Sonderlandtag in der Causa war am Montag abgelehnt worden.