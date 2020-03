Der Mann sei teilweise geständig, die Erhebungen seien nun abgeschlossen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.

Die Frau hatte den Diebstahl anfangs nicht bemerkt, weil sie die Bankomatkarte nur selten benutzte. Erst einige Wochen später fielen ihrer Tochter laut Polizei verdächtige Kontobewegungen auf. In kurzen Zeitabständen und zu unüblichen Uhrzeiten wurden mehrere Bankomatbehebungen getätigt. Außerdem wurden ungewöhnlich viele Einkäufe in Mattersburg, Forchtenstein (Bezirk Mattersburg), Niederösterreich und Wien mit der Karte bezahlt. Die 80-Jährige erstattete daraufhin Anzeige.

Der 40-Jährige gab laut Polizei als Motiv für die zahlreichen Behebungen und Einkäufe eine Spielsucht an. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Die Landespolizeidirektion rät in diesem Zusammenhang zu "besonderer Aufmerksamkeit im Umgang mit Bankomatkarten und dazugehörigen Codes". Die Frau dürfte ihren Code nämlich im Nahbereich der Karte aufbewahrt haben.