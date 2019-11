In der zweiten Dezemberwoche ist es so weit: Das Impulszentrum von Martin Pucher geht in die Umsetzungsphase. Den Beginn machen zunächst die Abbrucharbeiten. In weiterer Folge werden auf jenem weitläufigen Areal, das sich zwischen der ehemaligen Zimmermann-Spenglerei und der Wienerstraße sowie zwischen Michael-Koch-Straße und Hirtengasse erstreckt, die neue Commerzialbank und das Rathaus entstehen.

Ein dritter Komplex ist für Bürogebäude oder Geschäftslokale vorgesehen, eine Tiefgarage und Parkplätze im hinteren Bereich in Richtung Hirtengasse sollen ebenso umgesetzt werden. Die Commerzialbank wird mehrgeschoßig werden, das Mattersburger Rathaus wird sich auf drei Ebenen erstrecken. Im Erdgeschoß sind das Standes- und Meldeamt sowie der Sitzungssaal vorgesehen.

Einen Stock darüber sollen die Büroräume für die Bürgermeisterin, die Amtsleitung, das Bauamt, die Presseabteilung, ein Archiv sowie die Baudirektion entstehen. Im Obergeschoß soll Platz für die Buchhaltung, die Personalverrechnung, das große Archiv und für einen Sozialraum geschaffen werden.