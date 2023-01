Bezirkshauptstadt: "Zirkus" und Umzug zu Fasching

2020 wurde in Walbersdorf zum ersten Mal ein Faschingsumzug organisiert. Nachdem zweimal der Fasching wegen Corona ausfiel, wird es heuer wieder so weit sein. Der vom Jugendclub 88 veranstaltete Umzug am 18. Februar startet um 13.30 Uhr in der Hintergasse, führt über die Hauptstraße zum Dorfplatz, wo abschließend ab 15 Uhr groß gefeiert werden soll. Am selben Tag, ab 18 Uhr, geht dann im Gasthaus Schwentenwein der Musikantenstammtisch über die Bühne, wobei "Die Gschnas Auslese" mit ausgewählten Musikern der "Edelhof Musikanten" aufspielen werden.

In Mattersburg soll dann am Dienstag, den 21. Februar, unter dem Motto "Mattersburger Faschingszirkus" am Veranstaltungsplatz groß abgefeiert werden. Das Event beginnt um 8.30 Uhr, von 9 bis 11 Uhr musiziert die Stadtkapelle, von 11.30 bis 14 Uhr die Gruppe "Trasbhax", anschließend gibt's Karaoke. Ab 9.30 Uhr werden gemäß dem Motto verschiedenste Artisten wie Jongleure, Stelzengeher, Ballonmodellierer und Pantomimen auftreten.

"Wir haben uns heuer etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit Artisten, musikalischer Unterhaltung, Gastronomie und vielem mehr rund um den ersten Mattersburger Faschingszirkus wollen wir der Bevölkerung wieder ordentlich etwas bieten", so Bürgermeisterin Claudia Schlager.

