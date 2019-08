Das „Picture on“-Festvial im südburgenländischen Bildein hat sich von einem Geheimtipp zu einem richtigen Festival-Klassiker entwickelt. Mitten drin statt nur dabei ist stets eine Gruppe von Mattersburgern: Christian Steiger, Karl Fischak und Michael Leitgeb. Vorab wird gemeinsam Proviant eingekauft, ehe man zusammen in einem Auto den Weg in Richtung Südburgenland antritt.

Das Trio campt stets am selben Platz Jahr für Jahr und die Nachbarn sind auch die selben. „Da hat sich mittlerweile eine Freundschaft entwickelt“, berichtet Leitgeb, der zum ersten Mal im Jahre 2002 dabei war. „Nur einmal habe ich Bildein auslassen müssen, da war ich im Krankenstand. Die Stimmung am Picture on ist einfach eine tolle, dort herrscht eine gewisse familiäre Atmosphäre.“ Jeder der dreien schläft in seinem eigenen Zelt, fürs gesellige Beisammensein kommt natürlich ein Tisch, Stühle mit, die unter einem Partyzelt platziert werden. Schöne Momente und tolle Acts gab es viele.

Christian ‚Fritz‘ Steiger nennt das „Wilfried-Konzert, das ich in erster Reihe miterlebt habe“, als eines jener Erlebnisse, die ihm in bester Erinnerung geblieben sind. Karl Fischak schloss sich Leitgeb und Steiger vor fünf Jahren an. „Sie haben mir immer davon vorgeschwärmt und ich habe es nicht bereut, dass ich mitgefahren bin. Die Musik dort ist immer toll. Und von 15 bis 60 Jahre ist jede Altersschicht vertreten.“