Christian Sagartz als ÖVP-Bezirkschef im Amt bestätigt

. Zu seinen Stellvertretern wurden Melanie Eckhardt, Christian Kurz, Josef Prantl, Christoph Ramhofer und Julia Wagentristl-Schneider gewählt. Patricia Haider und Bettina Pauschenwein wurden zur Finanzreferentin und Finanzreferentin-Stellvertreterin gewählt. Unter den Gästen war auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, der Christian Sagartz und seinem Team zur Wahl gratulierte.

„Ich freue mich über das große Vertrauen in mein Team und mich. Als Volkspartei werden wir weiter für die Anliegen der Menschen im Bezirk Mattersburg kämpfen. Vor allem die Baulandsteuer ist vielen Menschen ein Dorn im Auge. Wir fordern deshalb das Ende dieser roten Abzocke“, sagt der wiedergewählte Bezirksparteiobmann Christian Sagartz. Das sahen auch die Delegierten des Bezirksparteitages so und sprachen sich einstimmig in Form eines Leitantrages für die Abschaffung der Baulandsteuer aus.

„Neben der Abzocke stört die Menschen vor allem die Tatsache, dass sich das Land selbst und Landesunternehmen von der Abgabepflicht ausgenommen hat. Während Doskozil sein Umfeld von der Steuer befreit, werden die Burgenländerinnen und Burgenländer zu Kasse gebeten. Das ist äußert unsozial und ungerecht“, kritisiert Sagartz und betont: „Diese Steuer muss fallen!“

