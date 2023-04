Die Band Cupiditas startet durch

Werbung

Die beiden sind Michael Bauer und Julian Resch, gemeinsam treten sie mit den Niederösterreichern Jakob Heuberger und Marvin Pawlowksi als „Cupiditas“ auf. Bauer und Resch sind auch Mitglieder der Musikschul-Gruppe „Mount Cinema Band“.

Resch und Heuberger lernten sich bei einem Sommercamp kennnen und bei einem als ursprünglich geplanten einmaligen Gig ist es dann nicht geblieben. „Dieser Auftritt hat sehr gut funktioniert und wir sind immer mehr zusammengewachsen“, berichtet Bassist Michael Bauer. Nach einem Auftritt in der Mattersburger Bauermühle beim „Band Camp“ und bei „Rock the garden“ in Forchtenstein ging es dann so richtig los und mehrere Auftritte in Wien folgten. Beim Wiener „Planet Festival Band Contest“ im Gasometer überstanden sie die Gruppenphase und auch das Halbfinale, am 20. Mai geht dann im Gasometer mit insgesamt 13 Teilnehmern das Finale über die Bühne.

Julian Resch ist der Schlazeuger der Band. Wie er zur Musik gekommen ist? „Mein Großvater Eduard Wrenkh war Schlagezuger bei der Musikgruppe ‚The Silence‘. Mit vier Jahren sah ich ihn bei einem Konzert spielen. Und ich wusste damals: Das, was mein Opa spielt, will ich auch einmal erlernen“, so Julian Resch, der auch die Entstehung des Bandnamens erklärt: „Michael kam zu einem Treffen und erzählte, dass er Latein Schularbeit gechrieben hatte und ein cooles Wort davon hätte.“

Wer die junge Band live erleben will, hat am Freitag in Mattersburg die Möglichkeit dazu, denn sie treten um 20.30 Uhr im Peacock auf.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.