Die Bauermühle lädt am 7. Oktober zum Pink Ribbon Charity-Event

Die Mattersburger Bauermühle erstrahlt am 7. Oktober im Zeichen von "Pink Ribbon" in rosa Farben. Bei freiem Eintritt wird zum Pink Ribbon Charity-Event geladen – mit abwechslungsreichen Programmpunkten, darunter eine Rosé-Verkostung, inspirierenden Gesprächen am „Runden Tisch“, einer Modenschau sowie Live-Musik von "JazzThat".

Der Oktober gilt weltweit als Brustkrebsmonat und hat zum Ziel, Bewusstsein für diese tückische Krankheit, die eine der häufigsten Krebserkrankungen weltweit ist zu schaffen. Die rosa Schleife, das „Pink Ribbon“, ist ein bekanntes Symbol, das auf die Notwendigkeit der Aufklärung über Brustkrebs aufmerksam macht. Am 7. Oktober will auch die Bauermühle in Kooperation mit der Stadtgemeinde Mattersburg und vielen weiteren Beteiligten, im Zuge einer Veranstaltung die Krebsprävention, Früherkennung und Unterstützung von Betroffenen in den Mittelpunkt rücken.

Gestartet wird ab 16.30 Uhr bei einem Sektempfang mit einer Rosé-Verkostung von Winzern aus dem Burgenland. Um 17.30 Uhr wird die Veranstaltung offiziell durch Bürgermeisterin Claudia Schlager und Pink Ribbon-Geschäftsführerin Andrea Konrath eröffnet. Als erstes Programm-Highlight folgen Gespräche am „Runden Tisch“ mit den bekannten Autoren und Podcastern Thomas Hofer und Wolfgang Millendorfer. Gemeinsam mit Experten und Betroffenen werden sie von persönlichen Geschichten berichten und über die Bedeutung und den Einfluss von Pink Ribbon in der Brustkrebsaufklärung und –forschung sprechen. Um 19 Uhr präsentieren die Mattersburger Innenstadtunternehmer eine Modenschau im Zeichen von Pink Ribbon, mit aktuellen Trends für jedes Alter, jede Figur und jede Lebensphase. Für den musikalischen Ausklang des Abends sorgt im Anschluss „Jazz That“ mit Live-Musik. Für Speis und Trank ist beim vielfältigen Buffet gesorgt.