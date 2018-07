Als die Mattersburgerin Elisabeth Wittmann vergangene Woche das Grab ihres verstorbenen Mannes besuchte, traute sie ihren Augen nicht: Ein rund 500 teures Granit-Herz war vom Grab gestohlen worden.

„Ich bin einfach nur wütend“

„Wir haben das Herz erst vor kurzem am Grab angebracht und nun ist es fort. Ich verstehe nicht, wie man so was machen kann. Ich bin einfach nur wütend“, so die Witwe, um weiter auszuführen: „Ich habe lange gespart, um mir dieses Granitherz leisten zu können. So etwas ist mehr als nur ägerlich.“ Zur Anzeige gebracht hat sie es noch nicht, will den Diebstahl aber noch melden. Vor einigen Jahren streiften Verbrecher durch burgenländische Friedhöfe, um dort Utensilien mit Kupfer zu entwenden, da der Kupferpreis damals sehr hoch war. In letzter Zeit ist jedoch kein Diebstahl auf Friedhöfen bei der Polizei bekannt. „Wir müssen den genauen Sachverhalt kennen, gehen jedoch nach dieser Schilderung davon aus, dass dies kein gewerbsmäßiger Diebstahl war, sondern eher auf Lausbubenstreich hindeutet. Wir bitten darum, jeden Vorfall zur Anzeige zu bringen“, so die Presseabteilung der Landespolizeidirektion.