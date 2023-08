Drittes Todesopfer nach schwerem Pkw-Unfall auf S4

Der Vater des Unfalllenkers starb im Krankenhaus Wiener Neustadt, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch einen „Krone“-Bericht.

Ein 20-jähriger Steirer war Samstagnachmittag auf der S4 frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Seine Mutter und der Lenker des anderen Wagens starben noch an der Unfallstelle. Zunächst vier Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser geflogen und gefahren, von ihnen starb nun ein Mann - der Vater des jungen Steirers. Der Unfall löste erneut eine politische Diskussion über den Sicherheitsausbau der Schnellstraße aus.