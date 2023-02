Mattersburg Einbrecher versuchten erfolglos Feuer zu legen

U nbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in zwei Objekte in Mattersburg eingebrochen und haben dort versucht, durch Brandstiftung ihre Spuren zu vernichten. In beiden Fällen ging das Feuer jedoch vermutlich durch Sauerstoffmangel aus, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Es wird ermittelt.