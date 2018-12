Ein elektrischer Defekt im Motorraum eines Pkw war der Auslöser für einen Garagenbrand in der Nacht auf Mittwoch in Mattersburg. Das ergaben die Untersuchungen der Brandermittler, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Die Besitzer hatten das Feuer in der Garage bemerkt, als der darin abgestellte Wagen bereits in Flammen stand. Verletzt wurde niemand.

