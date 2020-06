Erster Elektro-Stadtbus des Burgenlandesgestartet .

Der erste Elektro-Stadtbus des Burgenlandes ist in Mattersburg gestartet. Der Mattersburger Autobus (MABU), der im vergangenen Jahr mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Burgenland ausgezeichnet wurde, ist der erste Bus in einer Bezirkshauptstadt des Burgenlandes, der elektrisch betrieben wird. "Damit wird die Mobilitätswende weiter vorangetrieben", betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch.