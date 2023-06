Grätzloase in der Innenstadt

Gebaut und gestaltet wurde die Grätzloase von Mattersburger Unternehmen, allen voran Elke Hodosi (Dekoparadies) und den Kindern des Kindergarten Auwinkel, die die bunten Blumentöpfe bemalten. Sie ist Teil des Rahmenprogrammes der Ausstellung „Boden g’scheit nutzen“, welche von 22. Juni bis 5. Juli 2023 in der Bauermühle zu sehen ist.

Bürgermeisterin Claudia Schlager: „Die Grätzloase zeigt schon jetzt im Kleinen, wohin sich unsere Stadt in Zukunft entwickeln soll: Mehr Platz für die Menschen zum Verweilen, zum Austausch und für ein lebendiges Stadtzentrum. Das funktioniert am besten, wenn alle Teil dieser Entwicklung sind. So wie bei der Grätzloase, die gemeinsam mit lokalen Wirtschaftstreibenden, den Kindergärten und vielen anderen umgesetzt wurde.“

Gratis Rad-Check bei der Grätzloase am 24. Juni

Am 24. Juni findet bei der Grätzloase ein gratis Rad-Check statt. Räder können von 9 bis 13 Uhr ohne Voranmeldung vorbeigebracht werden und kleinere Reparaturen werden sofort erledigt. Die Grätzloase ist eine Initiative der Mobilitätszentrale Burgenland und der Stadtgemeinde Mattersburg. Sie steigert die Aufenthaltsqualität und fördert durch neue Sitzgelegenheiten den Fußverkehr. Bei ihrer Umsetzung sind mehrere lokale Unternehmen sowie die Kindergärten Mattersburgs beteiligt. Dadurch leistet die Grätzloase einen weiteren wichtigen Beitrag zur Belebung des Stadtzentrums und der Stärkung der lokalen Wirtschaft.

Sie folgt damit dem Schwerpunkt „Unsere Orte, lebendig und lebenswert“ der Gesamtverkehrsstrategie Burgenlands. LandLuft Ausstellung „Boden g’scheit nutzen“ von 22. Juni bis 5. Juli Die Grätzloase ist Teil des Rahmenprogrammes der LandLuft-Ausstellung „Boden g’scheit nutzen“, welche von 22. Juni bis 5. Juli 2023 in der Bauermühle zu sehen sein wird. Die Ausstellung setzt sich mit den Themen einer verantwortungsvollen Bodennutzung und einer nachhalten Siedlungsentwicklung auseinander. Die Grätzloase ist selbst eine „g’scheite“ Nutzung von Boden, indem sie neuen Raum zum Verweilen, zum Austausch und für Veranstaltungen schafft