Hausmesse der Innenstadtbetriebe: Vorbereitungen im Laufen

Werbung

Der Innenstadt-Unternehmerverein „Einkaufstreffpunkt“ hatte sich 2020 aufgelöst. Vor einigen Wochen wurde ein neuer Zusammenschluss aus der Taufe gehoben, dieses Wochenende geht mit der Hausmesse der Mattersburger Innenstadtbetriebe das erste Event über die Bühne. Bei den teilnehmenden Betrieben wird es diverse Aktionen geben und zwei Modeschauen werden organisiert: Am Freitag um 17 Uhr gibt es eine, organisiert von Petra Sieber (Frauenzimmer) und Stefan Eselböck (Optiker Eselböck). „Wir werden die Modenschau zum Teil in meinem Geschäft und zum Teil davor veranstalten“, berichtet Sieber. Am Samstag ab 15 Uhr gibt es ein weitere Modenschau mit Kindern. Schauplatz ist der Veranstaltungsplatz, organsiert wird diese von Claudia Dimlits (Joy Kids).

Dass danach auch abgefeiert werden kann, dafür sorgt Peacock-Chef Holger Stefanitsch: Am Freitag wird zur „St. Patrick's Day Party“ geladen und am Samstag (ab 20.30 Uhr) gibt es Live-Musik mit „Eno und Kristina“.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.