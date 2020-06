Mit dem Tod von Edi Sieber verlor die Stadtgemeinde eine große Persönlichkeit. Als Ehrenzeichen für den ehemaligen Schuldirektor und Bürgermeister wird das Gebäude der Jubiläumshauptschule (dort befinden sich nun die HAK und die Polytechnische Schule) in „Edi Sieber Schule“ umbenannt. Die Jubiläumshauptschule wurde im Jahre 1951 errichtet. Da sich diese als zu klein erwies, wurde sie im Jahre 1975 durch durch die Zentralhauptschule (nun Neue Mittelschule) mit der Sporthalle abgelöst. Die Polytechnische Schule sowie die Handelsschule und Handelsakademie bezogen die freigewordenen Räumlichkeiten in der Jubiläumshauptschule.

BVZ Die Jubiläumshauptschule wurde im Jahre 1951 eröffnet. Edi Sieber war federführend bei der Installation der Handelsakademie in diesem Gebäude und war auch Direktor der Schule.

„Edi Sieber war eine prägende Persönlichkeit für die Stadtgemeinde Mattersburg, auch im Bildungsbereich. Ohne ihn hätte es die Handelsakademie und die Handelsschule nicht gegeben. Die Umbenennung der Schule ist ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit. Die Schule wird den Schriftzug ‚Edi Sieber Schule erhalten.“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon.

Edi Sieber wurde am 6. Mai 1942 geboren und verstarb am 22. April dieses Jahres. Er war von 1971 bis 1986 in der Kommunalpolitik tätig, die letzten fünf Jahre übte er das Amt des Bürgermeisters aus. Er verfasste einige Bücher, war auch als Kolumnist bei der BVZ tätig und hatte großen Anteil daran, dass in Mattersburg das erste Kulturzentrum des Landes erbaut wurde. Er unterrichtete auch in jenem Gebäude, das nach ihm nun benannt wurde, wobei er die Handelsakademie aufbaute und dort auch das Amt des Direktors ausübte.