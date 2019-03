Nach einem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft eines Einkaufszentrums bei Mattersburg wollten drei Männer am Nachmittag des 07. März 2019 an der dortigen Kasse bezahlen. Während des Bezahlvorganges verwickelten die Männer die Kassiererin in ein Gespräch, um sie abzulenken.

Die Frau bemerkte nach kurzer Zeit das Vorhaben der Unbekannten und sagte, dass sie den Kassastand überprüfen werde. Daraufhin verließen die Männer fluchtartig das Geschäft.

Beschrieben werden die drei als schlank mit großer Statur, dunklen Haaren, vermutlich arabischer Herkunft, einer der Männer trug einen Vollbart. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Der durch die unbekannten Täter verursachte Schaden bewegt sich im niedrigen dreistelligen Eurobereich.