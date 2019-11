Der Spatenstich für den neuen Ökolog-Kindergarten (Holzbauweise und alternative Energieversorgung) in der Hochstraße erfolgte im November vergangenen Jahres. Geplant war zunächst, dass die Bauarbeiten mit Sommer oder Herbst 2020 abgeschlossen sind. Bei solch großen Bauprojekten kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Hier ist dies nicht der Fall – im Gegenteil: Noch heuer ist man mit dem Neubau fertig.

„Wir haben keine Zeit vertrödelt und haben die Arbeiten rasch vorangetrieben, die Übergabe wird im Dezember erfolgen. Mit einer Holzbauweise ist man in der Regel schneller und die Wetterbedingungen waren auch ideal“, berichtet Architekt Norbert Reithofer (Team Plankraft). Der Kindergarten ist für die Mädchen und Buben der Hochstraße (sie sind während der Bauarbeiten im Kindergarten in der Mühlgasse untergebracht) und auch für jene Kinder, die sich noch aktuell im Pfarrkindergarten befinden, vorgesehen. Das Gebäude der Pfarre in der Hauptstraße ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Eine Sanierung oder ein Nebau wurde zunächst in Erwägung gezogen, wovon bald Abstand genommen wurde. Der neue Kindergarten ist also früher als wie bisher geplant bezugsfertig und die Übersiedelung soll laut Bürgermeisterin Ingrid Salamon auch in wenigen Wochen erfolgen.

„Es gehören natürlich noch Details abgeklärt. Ich denke jedoch, dass die Kinder der Hochstraße wie auch des Pfarrkindergartens bereits im Jänner in den neuen Kindergarten einziehen werden.“ Pfarrer Werner Riegler erläutert, dass es „vor einiger Zeit bezüglich Übersiedelung ein Gespräch gegeben hat. Einen aktuellen Termin haben wir noch nicht vereinbart.“