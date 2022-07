„Klimaentlaster“ für Umweltpreis nominiert

Werbung

Schöner Zwischenerfolg für das Burgenland beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis Österreich: Zwei burgenländische Projekte wurden von der Fachjury so gut bewertet, dass sie für das Online-Voting nominiert sind.

Das Projekt „Burgenland geht“, das vom Klimabündnis in Kooperation mit Eisenstadt, Parndorf und Neufeld an der Leitha umgesetzt wurde sowie das Lastenrad-Projekt „Klimaentlaster“, das in Mattersburg gestartet wurde. Beim Projekt „KlimaENTlaster“ stehen gleich drei Transport-Fahrräder in der Stadtgemeinde Mattersburg zum kostenlosen Ausleihen zur Verfügung.

„Zum einen können die Lastenräder als Familienrad genutzt werden, um Kinder beispielsweise zum Sporttraining oder zum Musikunterricht zu bringen oder um den Wochenendeinkauf klimafreundlich nach Hause zu bringen. Aber auch Handwerker oder andere Betriebe können sich ein Transportrad zum Testen ausleihen.

Das Projekt ist in der Kategorie „Sharing“ beim VCÖ-Mobilitätspreis nominiert.gorie „Sharing“. Für die „Klimaentlaster“ kann noch bis 24 Juli abgestimmt werden unter

