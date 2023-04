Mattersburg Messerstich am Brunnenplatz: 14 Monate bedingt für 15-Jährigen

EK Elisabeth Kirchmeir

Von den vier angeklagten Jugendlichen wurden zwei verurteilt und einer freigesprochen. Das ebenfalls angeklagte Opfer erhielt eine Diversion. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir, BVZ/Kirchmeir

K onflikte zwischen Jugendlichen eskalierten am 8. Juli 2022 in einer Messerstecherei am Brunnenplatz in Mattersburg. Vier Jugendliche, darunter das damals schwer verletzte Opfer, wurden angeklagt. Am 13. April kam es nach weiteren Zeugeneinvernahmen zur Urteilsverkündung.