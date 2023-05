Müll: Regionale Sammelstelle kommt

„Die sortenreine Mülltrennung ist die Basis für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft“, führte Michael Lampel, Obmann des Burgenländischen Müllverbandes, kürzlich im Rahmen einer Pressekonferenz aus. Dort wurde auch auf die regionalen Müllsammelzentren eingegangen. Das erste davon — jenes in Heiligenkreuz — ist bereits in Betrieb und weitere sollen folgen.

Ein nächster Standort ist fix, die neue Müllsammelstelle wird direkt neben der bestehenden Mattersburger Altstoffsammelstelle erbaut.

Bei der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung wurde auch beschlossen, dass Mattersburg die Abfallsammelstelle mitbenützt. Bezirkssammelstellen sind für insgesamt 10.000 bis 12.000 Bewohner vorgesehen. Neben Mattersburg und Walbersdorf sollen Forchtenstein, Wiesen und Marz dort „eingegliedert“ werden. „Aus heutiger Sicht sind auch Pöttelsdorf und Rohrbach für den Müllverband interessant“, erläuterte Amtmann Karl Aufner im Rahmen der Gemeinderatssitzung.

Die Mattersburger Müllsammelstelle wird nicht zur Gänze aufgelassen werden — die Erdaushubdeponie wird bleiben.

Wann mit dem Bau für die Bezirkssammelstelle gestartet wird, ist noch offen. „Zuerst muss es positive Gemeinderatsbeschlüsse geben, dann können wir konkret damit starten. Parallel dazu laufen natürlich die Planungen dafür“, berichtet Lampel.

Für Diskussionen in der Gemeinderatssitzung sorgte die Kostenfrage für die Bürger. Liefert man aktuell seinen Müll bei der Mattersburger Sammelstelle ab, so ist je nach Art und Menge des Abfalls zu bezahlen. Geht die zentrale Sammelstelle des Müllverbandes in Betrieb, so wird für jeden Bürger eine Abfallhaushaltsabgabe zu zahlen sein. Dies war einer der Gründe, warum die ÖVP gegen die Mitbenützung der Bezirkssammelstelle stimmte.

„ Für uns ist hier kein echter Nutzen für die Bevölkerung von Mattersburg und Walbersdorf erkennbar und deshalb haben wir nicht zugestimmt. Im Moment können Bürgerinnen und Bürger ihren Abfall – dem Verursacherprinzip entsprechend - auf der Deponie in Mattersburg kostenpflichtig entsorgen. In Zukunft sollen alle Einwohner mittels einer neuen Haushaltsabgabe zur Kasse gebeten werden“, so ÖVP-Stadtparteiobmann Thomas Haffer.

Auch der vermehrte Verkehr und der Transport des Mülls durch die Stadt werde, so Haffer, die Menschen betreffen: „Die Menschen aus den umliegenden Gemeinden sollen nicht noch dazu eingeladen werden, in Zukunft ihren Müll, Schutt und Co. nach Mattersburg zu bringen; ein Mülltourismus kann nicht das Ziel für Mattersburg sein.“

Aufner entgegnete, dass „eine Abfallhaushaltsabgabe in vielen Gemeinden Usus ist. Wir verbessern mit der Bezirksstelle das Service für die Mattersburger. Jetzt kann man seinen Müll an vier Tagen abliefern, mit der neuen Sammelstelle dann an fünf. Und man muss auch sagen, dass Müllentsorgung auch eine etwas solidarische Angelegenheit ist.“

SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager kann die Kritik von Haffer nicht nachvollziehen. „Mit der neuen Sammelstelle wird es nicht viel mehr Verkehr geben. Die Forchtensteiner werden nicht ihre Runden zunächst durch Mattersburg drehen (Anm.: Die Deponie befindet sich am Ortsrand von Mattersburg, in der Nähe von Forchtenstein), für Marz überlegt man sich die Variante über einen Güterweg, dass sie nicht durch die Stadt müssen. Die zentrale Stelle ist ein wichtiger Schritt dorthin, dass man den Zielen der Abfallwirtschaft der EU entspricht und dass man den Abfall so sortiert, dass die Verwertung dann einfacher und effizienter wird, das ist der Grund dahinter.“

Grundstäzlich, so Schlager, sei aktuell das Verhalten bei der Müllentsorgung von manchen Personen zu hinterfragen. „Vor einiger Zeit hat man eine Couch beim Fitnessparcours abgeladen. Wenn man schon was auf dem Hänger hat, dann verstehe ich nicht, warum man die paar Meter zur Müllsammelstelle nicht rauffahren kann.“



