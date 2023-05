Musikklasse des Gymnasiums begeisterte beim Landesjugendsingen

Zu genau definierten Rahmenbedingungen präsentierte sie einer strengen und kritischen Jury sowie einem begeisterten Publikum vier drei- bis vierstimmig gesungene Lieder unterschiedlicher Epochen und Genres: „Signor Abate“ von Ludwig v. Beethoven, das Wienerlied „Na, da hab’n ma’s gfangt!“ von Josef Unger, das indian. Traditional „Evening Rise“ und die energetisch geladene Nummer „KOM!“ von Monika Aslund. Zwei der Stücke wurden vom Pianisten Bernhard Macheiner am Klavier begleitet und beinhalteten eine anspruchsvolle Bodypercussion; diese hat der Perkussionist Martin Weninger im Rahmen der wöchentlichen Interaktivstunden, die in Kooperation mit der Zentralmusikschule Mattersburg stattfinden, gemeinsam mit der 3M einstudiert. Die anderen beiden Stücke wurden a cappella vorgetragen. Das Fazit? „Auf einer solchen weltberühmten Bühne zu stehen und sich bei vollem Haus mit den besten Chören des Landes messen zu dürfen erfüllt uns mit großem Stolz und Freude. Es war eine tolle Erfahrung, die allen Mitwirkenden noch lange in Erinnerung bleiben wird“, so der Tenor der Schüler.

