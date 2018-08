Musiksommer: Inteam am Veranstaltungsplatz .

Am Freitag vergangener Woche fand mit der Band Inteam der erste von drei Veranstaltungstagen des heurigen Musiksommers statt. Am 10. August werden Tom Schwarzmann - Jazz Brass und am 17. August Rock in Peace am Mattersburger Veranstaltungsplatz für Stimmung sorgen.