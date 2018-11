Wie die BVZ berichtete, kommt mit November Bewegung in die Volksschulen des Bezirkes: Andrea Tauber übernimmt zusätzlich zur Leitung der Volksschule in Sieggraben auch jene der Forchtensteiner Volksschule. Deren bisheriger Leiter, der Mattersburger Martin Pötschacher, wird Nachfolger von Direktorin Luzia Eitzenberger in Neudörfl.

Mit Anfang November wird Pöttschacher mit der Leitung betraut. Nach den Herbstferien wird er sich den Schülerinnen und Schülern offiziell vorstellen und die organisatorische Arbeit im Schulalltag umsetzen.

Damit warten viele Aufgaben im neuen Umfeld, wie Pöttschacher im BVZ-Gespräch erzählt. So freut er sich auf die Arbeit mit dem neuen Team von Pädagoginnen und Pädagogen und auch darauf, die Schülerinnen und Schüler kennenzulernen.

„Der größte Unterschied für mich wird sein, dass ich bislang immer unterrichtet habe, was sich aufgrund der Größe der Volksschule Neudörfl nun ändern wird. Aber ich habe vor, auch neben den Supplierstunden anzubieten, wie ich es immer gehandhabt habe: Wenn mich jemand braucht, dann bin ich zur Stelle“, so Pöttschacher.

Lehrer mit Leib & Seele als Volksschul-Leiter

Lehrer mit Leib und Seele war Martin Pöttschacher schon immer: Nach dem Studium in Eisenstadt arbeitete er als Springer in Wien und verbrachte „lehrreiche Jahre“ in einer Schule im fünften Bezirk. 2010 kam er ins Burgenland; vor zweieinhalb Jahren wurde er mit der Schulleitung in Forchtenstein betraut. Der Wechsel in die Volksschule Neudörfl ist nun ein weiterer Schritt, dem Pöttschacher voller Motivation entgegen sieht.