Werbung

Das Ziel ist, die Selbsthilfefähigkeit zu stärken und die Lebenssituation des Betreuten nachhaltig zu verbessern. „Wir verstehen unseren Dienst als Hilfe zur Selbsthilfe“, berichtet Eva Sabina Wachtfeitl, die gemeinsam mit Erich Steiger und Liane Barilits dieses Angebot offerieren.

Die drei sind jeden letzten Samstag im Monat von 18 bis 20 Uhr in den Räumlichkeiten der „Team Österreich Tafel“ am Brunnenplatz in Mattersburg vor Ort.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.