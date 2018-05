Eine schier unendliche Geschichte soll nun doch noch zu einem Happy End gelangen. Das Mattersburger Kulturzentrum ist seit September 2014 geschlossen und so manch‘ ein Mattersburger wollte nicht mehr so recht daran glauben, dass es wieder ein KUZ geben wird. Dem ist nicht so, wie Landesrat Hans Peter Doskozil im Rahmen der Pressekonferenz zum KUZ-Neubau Freitag vergangener Woche bekannt gab. „Da fährt der Zug drüber“, so Doskozil auf die Frage, ob jetzt wirklich gebaut wird.

„Es war mir wichtig, den Neubau des Kulturzentrums Mattersburg insbesondere unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit sowie der Möglichkeit einer sinnvollen, zeitgemäßen und nachhaltigen Nutzung zu beurteilen“, betonte Doskozil.

Bezirks-ÖVP: „Weder die Bausubstanz noch die Saalkapazitäten bleiben im Kulturzentrum erhalten.“

Irritationen gab es im Nachhinein durch eine Presseaussendung der Bezirks-ÖVP. „Weder die Bausubstanz noch die Saalkapazitäten bleiben im Kulturzentrum erhalten.“ Ersteres stimmt zum Teil – laut Architekt Michael Ogertschnig bleibt die Bausubstanz des Altbestandes zu mehr als die Hälfte erhalten“, sagt Architekt Michael Ogertschnig von Holodeck Architects. Der Veranstaltungssaal soll hingegen für 350 Personen konzipiert werden – und erhält somit den gleichen Umfang wie beim bestehenden Gebäude. Der letzte Plan, noch unter Landesrat Helmut Bieler, sah eine Vergrößerung für 600 Personen vor.

„Nicht zuletzt die Nähe des Kulturzentrums Eisenstadt und die zuletzt erzielte Einigung mit der Stiftung Esterházy und die dadurch ermöglichte Nutzung des Haydnsaales als Veranstaltungssaal, hätten zu einer Neubeurteilung der Besucherkapazität von 600 Personen im neuen KUZ Mattersburg geführt, erklärte Doskozil.

Landesarchiv und die Landesbibliothek übersiedeln ins neue KUZ

Das Landesarchiv und die Landesbibliothek werden vom Landhaus Eisenstadt ins neue KUZ übersiedeln. Durch Adaptierungen der bestehenden Pläne wird Raum für die gemeinsame Nutzung des KUZ durch Archiv, Bibliothek, Literaturhaus Mattersburg und Volkshochschule geschaffen.

Das ursprüngliche Projekt hätte – ohne Landesarchiv – 14,1 Millionen Euro gekostet, das aktuelle Projekt beläuft sich auf 15,6 Millionen Euro. „Angesichts der Tatsache, dass für den Neubau des Landesarchives 9,6 Millionen geplant waren, ist dies wirtschaftlich vertretbar“, so Doskozil.

Der Baustart soll im Frühjahr 2019 erfolgen, die Eröffnung ist für 2021 geplant

Das neue KUZ soll zum „Zentrum für Literatur und Weiterbildung“ werden, was Kritik von Seiten der Bezirks-ÖVP hervorruft. „Das Trostpflaster ‚Schwerpunkt Literatur‘ täusche niemanden darüber hinweg, dass bei den neuen Sälen nicht mehr alle Produktionen möglich sind. „Nach dem jahrelangen Katz-und-Maus-Spiel um die Zukunft des Kulturzentrums, folgt nun die bittere Enttäuschung“, so ÖVP-Bezirks-Obmann Christian Sagartz.