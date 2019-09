Die Innenstadt wird in den kommenden Tagen um ein Lokal reicher sein: Krisztian Csoardas wird sein Restaurant „Palffy Gastrobar“ im Komplex der Polleres-Vogler Gruppe in der Gustav Degen-Gasse eröffnen. An welchem Termin das Lokal aufsperrt, ist noch offen. „Es wird Mitte September sein. Entweder der 13. oder der 20.“, berichtet er.

Csordas ist gelernter Koch, heimste während seiner Zeit in der Gastro-Schule mehrere Preise bei Wettbewerben ein und ist für die Mattersburger ein bekanntes Gesicht: Die letzten sieben Jahre war er in der Bezirkshauptstadt in der Gastronomie tätig. „Ich übe meinen Beruf sehr gerne aus, habe sehr viele Ideen und will mich weiterentwickeln. Dies war der ausschlaggebende Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, mein eigenes Lokal zu eröffnen“, berichtet der 35-jährige Soproner, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Franziska Roszmann das Restaurant führen wird. Auch die Chefin ist schon länger in Mattersburg tätig – sie betreibt das „Panthera“ in der Wienerstraße.

Von Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag wird die Gastronomieeinrichtung von 10.30 bis 21 Uhr geöffnet sein, Freitags und Samstags von 10.30 bis 22 Uhr, wobei vier Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Es wird eine Wochenkarte für den Mittagstisch geben und auch eine A la Carte-Speisekarte. „Wir werden alles selber kochen oder backen – sogar das Gebäck und die Mehlspeisen“, so Csordas. Cery-Kebap befand sich vor dem Neubau an diesem Standort, übersiedelte zum Brunnenplatz und wird diese Tage neben dem Lokal von Csordas eröffnen.

Im Gebäudekomplex selbst hat sich bereits die Grazer Wechselseitige eingemietet. Von den bereits fertig gestellten Wohnungen ist noch eine frei. Vier weitere befinden sich noch im Bau (geplante Fertigstellung im Oktober), diese sind noch zu vergeben.