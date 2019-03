Wie die BVZ berichtete, musste das Start Up-Unternehmen „Neun Weine“ Konkurs anmelden, das Sanierungsverfahren wurde vor kurzem erfolgreich abgeschlossen. Die Geschäftsidee, Premium-Weine über das Internet zu verkaufen, überzeugte 2017 auch in der Puls4 Start-Up Show „2 Minuten 2 Millionen“.

500.000 Euro an Investorengeldern konnten gewonnen werden, eine weitere Crowdfundingkampagne brachte EUR 284.000 von 350 Investoren. Die Gründe für den Konkurs nannte einer der Geschäftsführer, der aus Mattersburg stammende Michael Prünner, mit dem Ausbleiben eines weiteren Investors. Von den 69 Gläubigern wurden rund Euro 567.000 an Forderungen angemeldet. „Nach Einsparungsmaßnahmen und mit frischem Kapital will das Start-up neu durchstarten“, sagt Insolvenzexperte Stephan Mazal von Creditreform.

„Nach Einsparungsmaßnahmen und mit frischem Kapital will das Start-up neu durchstarten“

Sowohl die Gläubiger als auch die Gesellschafter glauben an die Zukunft des Unternehmens. Der Sanierungsplan wurde am Landesgericht Eisenstadt angenommen, eine Barquote von 10 Prozent wurde von den Gesellschaftern für die Gläubiger bereits beim Insolvenzverwalter erlegt. Weitere Quoten von je 5 Prozent sind binnen zwölf und 24 Monaten zu bezahlen.

Mit einem Kapital von insgesamt 851.000 im März 2017 gestartet, keine zwei Jahre später offene Forderungen von 567.000 Euro - laut Stephan Mazal „nichts Ungewöhnliches, dies ist kein Einzelfall. Das Unternehmen war neu am Markt und hat sehr viel in die Werbung gesteckt.“ Der Betrieb des Unternehmens lief auch während des Sanierungsverfahrens wie gewohnt weiter.