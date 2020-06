Vergangene Woche wurden wieder Lockerungen bei den Einschränkungen, wobei auch für Theater, Kabaretts, Konzertsäle und Kinos „grünes Licht“ gegeben wurde. Seit Freitag, 29. Mai, dürfen Kinos also wieder mit bestimmten Auflagen öffnen: Veranstaltungen (in diesen Bereich fallen auch Kinovorführungen) in geschlossenen Räumen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen mit bis zu 250 Personen sind erlaubt, wobei jedoch auch der Sicherheitsabstand ´von einem Meter zu wahren ist.

Das Oberwarter Dieselkino hat bereits seinen Betrieb aufgenommen, beim Cineplexx (Standorte Mattersburg und Parndorf im Burgenland wartet man noch zu). Auf deren Homepage wurde folgendes verlautbart: „Nach entsprechender Vorlaufzeit von doch mehreren Wochen werden wir voraussichtlich ab 1. Juli unseren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Unangekündigte Schnellschüsse das Kino betreffend im Zusammenhang mit dem „Hochfahren“ des Kulturbetriebes sind leider kontraproduktiv.“

Dort wird auch mit Kritik nicht gespart: „Wir bedauern, dass man auf die immer wieder geforderte und notwendige Planungssicherheit nicht eingegangen ist und mit Veröffentlichung einer Verordnung am 27.5. den Betrieb per 29.5. ermöglicht.“ Laut Cineplexx hat „die Sicherheit der Mitarbeiter und der Besucher für uns höchste Priorität. Auf Basis der neuen Verordnung sind wir schon an der Umsetzung der geplanten Auflagen dran, insbesondere das Einhalten von Abstandsregelungen und die damit verbundenen Logiken bei den über 200 Saalplänen werden bereits erstellt. Unser erklärtes Ziel ist es, dass unser „Distanzkonzept“ so ausgestaltet wird, dass das Wohlbefinden unserer Kinobesucher optimal gewährleistet ist.“