Donnerstagmittag hatte ein Zeuge in Mattersburg beobachtet wie Verdächtige in ein Fahrzeug Diebsgut einräumten. Als die Unbekannten den Mann bemerkten, liefen sie davon - an der darauffolgenden Fahndung beteiligten sich mehrere Polizeistreifen des Bezirkes Mattersburg und der Polizeihubschrauber.

Wie die Exekutive in einer Aussendung "Gewerbsmäßiger Diebstahl und Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung" bekannt gab, konnten im Zuge der Fahndung drei Verdächtige festgenommen werden. In den Fahrzeugen fand man "Unmengen an Haushaltsartikeln, Lebensmittel und hochwertige Markenkleidungsstücke".

Wir hatten am Nachmittag berichtet:

