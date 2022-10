Polizei zu Wahllokal gerufen

Werbung

Bei Wahlen läuft es in Mattersburg für gewöhnlich ruhig ab, vor der Volksschule kam es jedoch gegen 15 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Auslöser war eine Ansammlung von Hans Tschürtz mit Parteimitgliedern.

„In einem bestimmten Umkreis von einem Wahllokal ist eine Versammlung von Wählern verboten. Dies war bei Hans Tschürtz und einigen seiner Parteimitglieder der Fall, sie haben auch etliche Wähler angesprochen. Herr Tschürtz hat darauf verwiesen, dass dies nur Wahlzeugen sind. In diesem Fall sind dies jedoch Wähler, die sich nicht versammeln dürfen. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich die Polizei rufen muss“, berichtet Amtsleiter Karl Aufner.

Das Gespräch zwischen Tschürtz und dem Amtsleiter soll zum Teil ein emotionales gewesen sein, schlussendlich wurde die Exekutive von Aufner verständigt. Tschürtz selbst sieht die Angelegenheit etwas anders. „Das ist erstmalig in Österreich, dass ein Amtsleiter die Polizei ruft, wenn Wahlzeugen zusammenstehen. Ich habe meine Wahlzeugen nochmals aufgeklärt, worauf man aufpassen muss bei der Stimmauszählung. Und Bürgermeisterin Claudia Schlager hat auch Wähler angesprochen.“ Als die beiden Polizeibeamten eintrafen, hatte sich die Ansammlung schon aufgelöst. „Wir haben uns dann aus dieser besagten Zone hinausbegeben“, so Tschürtz.

Hitzige Debatten

Gleich nach Wahlschluss soll es noch zu hitzigen Debatten gekommen sein. Um 16 Uhr schloss das Wahllokal, zum selben Zeitpunkt startete die Auszählung der Wählerstimmen. Eine Wahlzeugin von der Liste Tschürtz und auch Tschürtz in seiner Funktion als Wahlzeuge selbst kam zu spät. „Mir wurde die Türe vor der Nase zugeschlagen, das kann nicht sein“, so Tschürtz, der die Wahlhelfer auch zur Rede stellte. Fakt ist, dass Tschürtz und die Wahlzeugin seiner Partei zu spät waren, die Wahlzeugen müssen beim Wahlschluss im Wahllokal sein. Alle Interventionen halfen nichts – Tschürtz war es nicht gestattet, als Wahlzeuge zu fungieren.

„Wir werden die Angelegenheiten prüfen, ob alles rechtens zugegangen ist“, so Tschürtz. Ob er eine Wahlanfechtung in Erwägung zieht? „Dies kommt darauf an, ob alles rechtens zugegangen ist“, antwortet Tschürtz.

