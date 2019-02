Die neue Filiale wird am Brunnenplatz 3a unweit vom bisherigen Standort im Zentrum von Mattersburg eingerichtet – dort, wo sich einst der Konsum und bis vergangenes Jahr „Autoteile Weber“ befand.

Das Geschäftslokal wird 200 Quadratmeter groß sein, die Umbauarbeiten haben bereits begonnen und werden am 25. Mai abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme der Postfiliale wird am 29. Mai 2019 über die Bühne gehen. An dem neuen Standort werden an drei Schaltern sämtliche Services der Post angeboten. Außerhalb der verlängerten Öffnungszeiten steht an sieben Tagen 24 Stunden eine SB-Zone zur Verfügung, wo unter anderem auch Pakete abgeholt werden können. Nach Abschluss der mit 300.000 Euro veranschlagten Umbauarbeiten ist die Filiale barrierefrei.

Sämtliche Services in neuer Filiale

Drei Mitarbeiter (zwei für die Post und einer für A1) werden dort beschäftigt, ab 2020 wird voraussichtlich ein Finanzberater seine Dienste anbieten. Besitzer des kompletten Gebäudes ist Michael Knopf (Radwelt Knopf). Im linken Teil ist bereits eine Tipico-Wettbüro-Filiale eingezogen und im rechten wird die neue Post Platz finden. Insgesamt gibt es dort 15 Parkplätze. Fünf für das Tipico, drei für Postkunden, zwei für Lieferanten sowie fünf weitere.

„Es war mir ein großes Anliegen und daher freut es mich umso mehr, dass sich unsere großen Bemühungen gelohnt haben und Mattersburg wieder eine eigenständige Post-Geschäftsstelle hat. Die Post ist ein wichtiger Teil der Infrastruktur für die Bewohner. Daher ist es umso erfreulicher, dass diese Serviceeinrichtung in Mattersburg zur Verfügung steht und die Menschen weiterhin sämtliche Angebote der Post an einem Standort in Anspruch nehmen können. Darüber hinaus bietet dieser Standort drei Arbeitsplätze“, sagt Landtagspräsident Christian Illedits.

„Es war mir ein großes Anliegen und daher freut es mich umso mehr, dass sich unsere großen Bemühungen gelohnt haben"

Bürgermeisterin Ingrid Salamon: „Für mich ist es sehr wichtig, die Post in der Stadt zu halten und damit den Standort zu sichern. Die Reaktivierung des ehemaligen Konsum zur Postfiliale ist ein Erfolg für Mattersburg und bedeutet eine weitere Aufwertung für unsere Innenstadt.“

Alexander Frech, Leiter Vertrieb und Filialen der Österreichischen Post AG, zum neuen Standort in Mattersburg: „Unseren Kunden soll der Besuch in einer unserer Filialen ein angenehmes Erlebnis sein und in guter Erinnerung bleiben. Und das wird uns an diesem neuen Standort in Mattersburg auch gelingen“. Notwendig geworden war der Umzug, da bekanntlich die Kooperation der Bawag und der Post beendet wurde. Ob die Bawag im aktuellen Gebäude bleiben wird? Zu dieser Frage wurde vonseiten des Kreditinstitutes keine Stellungnahme bis Redaktionsschluss bekannt gegeben. Alles deutet jedoch darauf hin, denn die Bawag-Filiale in Oberpullendorf wurde aufgelassen. Wie ein Insider berichtet, um auch die Mattersburger Filiale zu stärken.