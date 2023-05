Volksschulkinder besuchten Bürgermeisterinnen

Die dritten Klassen der Volksschule Mattersburg besuchten das Gemeindeamt und bekamen einen Einblick in die Arbeit des Rathauses. Mitarbeiterin Bettina Steiger-Grimmer aus dem Bürgerservice führte die Klassen durch das Rathaus und erklärte ihnen alles Wichtige über die Arbeit im Rathaus. Die Kinder waren sehr neugierig und stellten viele Fragen. Auch Bürgermeisterin Claudia Schlager erzählte von ihren Aufgaben als Stadtchefin. Natürlich durfte ein kleines Frühstück mit Säften und Kipferln nicht fehlen. „Wir freuen uns, dass wir den Kindern einen Einklick in das Rathaus geben konnten“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Auch in Sigleß stattete die dritte Klasse der Gemeindeverwaltung einen Besuch ab. Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger und Amtsleiterin Doris Wagner erklärten den Kindern die wesentlichen Aufgaben der Gemeinde und gaben einen Einblick in die tägliche Arbeit. Nach einer Führung durch das Gemeindeamt wurde im Sitzungssaal ausgiebig diskutiert.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.