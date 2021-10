Urkundenfälschung bei Kinobesuch

Am gestrigen Abend wollten sich drei 14-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Eisenstadt Umgebung Zutritt zum Kino in Mattersburg verschaffen. Sie fertigten mit ihren Smartphones Fotos ihrer Schülerausweise an, wobei mit einem Bildbearbeitungsprogramm das Geburtsdatum verändert wurde. Einer der Jugendlichen fälschte auch das Gültigkeitsdatum eines Corona Antigen Selbsttestes mit digitaler Erfassung. Einem Mitarbeiter des Kinos vielen die manipulierten Fotos auf und er verständigte die Polizei.

Als Grund für die Fälschungen gaben die drei an, einen Holloween Film mit Freigabe ab 18 Jahren sehen zu wollen.

Die Jugendlichen wurden angezeigt und die Erziehungsberechtigten verständigt.