Werke von Friederike Lorenz-Hartl konnten besichtigt werden

An zwei Terminen öffnen über 130 KünstlerInnen ihre Ateliers, Werkstätten und Arbeitsräume. Im Bezirk Mattersburg war dies am Sonntag vergangener Woche der Fall, rund zehn Ausstellungsorte waren geöffnet. In Mattersburg etwa konnten Malereien, Grafiken und Bildhauereien der bereits verstorbenen Künstlerin Friederike Lorenz-Hartl besichtigt werden. Möglich machten dies ihre Töchter Regina Haider-Lorenz und Romana Hartl, die zur Ausstellung in den Garten von ehemaligen Wohnhaus der Künstlerin in der Siedlungsgasse luden.

