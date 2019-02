20 burgenländische Schulen wurden mit dem Sportgütesiegel in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Neun davon erhielten Gold, mit der Neuen Mittelschule und der Berufsschule gab es gleich zwei „goldene Schulen“ aus Mattersburg, wobei die NMS zum dritten Mal in Folge diese Auszeichnung erhielt.

| BVZ

„Viele, die in der Schule Sport betreiben, bleiben auch privat und weit über die Schulzeit hinaus dabei. Der Schulsport trägt damit wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der jungen und älteren Generation bei“, so Bildungs- und Sportreferent Landeshauptmann Hans Niessl, der auch daran erinnerte, dass man auch nicht vergessen dürfe, dass die Gesundheit ein wesentlicher Kostenfaktor in der Gesundheitspolitik sei.

Um das Österreichische Schulsportgütesiegel zu erhalten, müssen nachweislich bestimmte Kriterien erfüllt werden, wie beispielsweise eine gewisse Stundenzahl im Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“, die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen, das Abhalten von Sporttagen, Wandertagen, Schitagen oder -wochen, Sommersporttagen oder -wochen, die Zusatzausstattung mit Sportgeräten oder auch Zustand und Anzahl der Turnsäle und der Außenanlagen, Sport in der Nachmittagsbetreuung, die Umsetzung oder die Beteiligung an bewegungsorientierten Projekten wie der „Täglichen Turnstunde“ oder „Hopsi Hopper“ sowie das Einbeziehen von Gesundheitserziehung und Sport in andere Fächer.