„Da Buki“: Einigung mit Denkmalschutz steht noch aus

Die „Da Buki“-Brüder betreiben in Neutal erfolgreich ihr Restaurant „Da Buki“. Im vergangenen Jahr erstanden sie das Gebäude der ehemaligen Bank Austria im Herzen der Mattersburger Innenstadt, um auch dort ein Lokal zu eröffnen. Aktuell ist man sich mit dem Bundesdenkmalamt noch nicht einig geworden, da das Gebäude in der Stilrichtung des Brustalismus erbaut worden ist und 2021 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Der Standort, das ehemalige Bank Austria-Gebäude, wurde wie das Kulturzentrum im Stile des Brutalismus erbaut. Foto: Richard Vogler BVZ

Das neue Restaurant soll jedoch nach wie vor umgesetzt werden. In welchem konkreten Punkt es aktuell noch hakt? „Wir sind grundsätzlich im Gespräch, unsere Vorgaben müssen noch etwas abgestimmt werden“, berichtet Peter Adam, Leiter des Landeskonservatorats für das Burgenland. „Es geht hier um die Außenfront, die neuen Besitzer wollen einen ganz massiven Werbeauftritt. Das Erscheinungsbild ist Sinn und Zweck des Denkmalschutzes. Wenn ich die Außenerscheinung zuhänge, dann ist dies mit dem Denkmalschutz nicht vereinbar. Wir können in Eisenstadt auch nicht vor jedem Barockhaus alles verhängen. Es wird sicher einen Kompromiss geben. Wir wollen ja auch, dass wir solche Betriebe erleben können und die brauchen ihren Werbeauftritt, keine Frage. Unsere Interessen und ihre müssen sich die Wage halten“, so Adam.

Burim Elezaj, einer der drei „Da Buki“-Brüder, bestätigt die Konversation mit dem Bundesdenkmalamt: „Wir wollen die Fassade neu gestalten, man ist sich eben noch nicht einig geworden, was den Außenauftritt betrifft. Es wird sicher eine Lösung geben, wir werden unser Restaurant in Mattersburg auf jeden Fall eröffnen. Ich denke, dass Februar, März kommenden Jahres ein realistischer Termin dafür ist.“

Pläne für die kulinarische Ausrichtung gibt es auf jeden Fall bereits. „Wir wollen unseren Schwerpunkt auf Steaks setzen, es wird natürlich auch eine a-la-carte Karte geben und auch saisonale Speisen werden angeboten werden. Es wird sieben Tage die Woche geöffnet sein, ein Frühstücksangebot haben wir aktuell keines eingeplant, einen Menüteller werden wir jedoch anbieten. Unsere Baupläne sehen eine Schauküche vor.“ Platz wird für rund 120 Gäste sein. „Neben den Tischen direkt im Lokal wird es auch welche im Innenhof geben. An Freitagen und Samstagen wollen wir Events veranstalten. Die WC-Anlagen werden sich im Obergeschoß befinden, es wird noch ein Lift eingebaut werden.“

