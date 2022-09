Ehrenzeichen für Landespolizeidirektor Martin Huber

Werbung

Martin Huber wurde kürzlich das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Im Zuge der Verleihung hielt Innenminister Gerhard Karner folgendes fest: „Landespolizeidirektor Magister Martin Huber hat durch besonderes Engagement und Einsatz wesentlich zur Sicherheit im Bundesland beigetragen. Diese Auszeichnung ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für diese Leistung.“

Es war im Jahre 2016, als der damalige Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil zum Bundesminister für Landesverteidigung ernannt wurde. Huber – seit dem Jahre 2000 Bezirkshauptmann von Neusiedl am See – bewarb sich um die Ausschreibung des Amtes und wurde am 1. September zum Landespolizeidirektor ernannt.

In den vergangenen sechs Jahren ist einiges geschehen innerhalb der Landespolizeidirektion. „Es wurden einige Dienststellen neu gebaut oder adaptiert: Die Polizeiinspektionen Pamhagen, St. Michael, St. Margarethen, Stegersbach, Schützen am Gebirge und in Horitschon befindet man sich bei den finalen Arbeiten“, berichtet Huber, um auf die organisatorischen Änderungen überzuleiten: „Es gab die Neuorganisation der Fremden- und Grenzpolizeiabteilung und der Einsatzabteilung, die Errichtung der neuen Landesleitzentrale sowie die Implementierung neuer effizienter Strukturen im Bereich der Migrationsbewältigung.“

„Die Sicherheit ist das wichtigste Gut, neben der Gesundheit eines Menschen.“

Martin Huber

Das Amt des Landespolizeidirektors ist ein sehr stressiger und zeitintensiver Job. Wie schafft man den Spagat, das Berufs- und Privatleben unter einen Hut zu bringen? Welches Rezept hat man, um nicht auszubrennen? „Die Sicherheit ist das wichtigste Gut, neben der Gesundheit eines Menschen. Daher ist es besonders wichtig, für die Sicherheit der Bevölkerung in den Gemeinden die bestmögliche Arbeit zu erledigen, beziehungsweise im Rahmen der Führungsverantwortung auch entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Daher stehen die Anliegen der Bevölkerung und auch der Mitarbeiter:innen seit meinem Amtsantritt an oberster Stelle meiner Arbeit“, erläutert Huber, um weiter auszuführen: „In solchen Führungsebenen ist es üblich und auch das eine oder andere Mal notwendig, das Privatleben zurückzustellen, weil es der Beruf erfordert. Um im richtigen Augenblick die richtigen Entscheidungen treffen zu können, ist es notwendig, immer einen klaren Kopf zu bewahren. Den Ausgleich zu dem doch oft mit viel Druck verbundenen Beruf finde ich zumeist beim Radfahren und mit meiner Familie.“

„Es gibt noch heute viele Freundschaften aus dieser Zeit – in beiden Gemeinden. Meine drei Söhne sind aktuell dem Fußball verbunden, daher besuche ich das eine oder andere Mal Fußballspiele in Forchtenstein oder in Mattersburg.“

Martin Huber

Als die aktuell größten Herausforderungen bezeichnet er zum einen die Bewältigung der Migration und zum anderen die neuen Formen der Kriminalität, insbesondere Cybercrime. Insgesamt gehört dazu die Aufrechterhaltung des hohen Sicherheitsstandards in den Gemeinden und Städten.

Huber war in jüngeren Jahren aktiver Fußballer, stand unter anderem in Rohrbach und in Mattersburg zwischen den Pfosten. Eine Zeit, an die er sich gerne zurückerinnert: „Es gibt noch heute viele Freundschaften aus dieser Zeit – in beiden Gemeinden. Meine drei Söhne sind aktuell dem Fußball verbunden, daher besuche ich das eine oder andere Mal Fußballspiele in Forchtenstein oder in Mattersburg.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.