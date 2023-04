Baustelle: Erster Abschnitt wird Freitag diese Woche fertiggestellt

Werbung

Aufgrund des desolaten Zustandes der Ortsnetzwasserleitung sowie der Strom- und Gasleitungen in der Mattersburger Innenstadt führt der Wasserleitungsverband seit Ende Februar umfangreiche Bauarbeiten durch. Die Arbeiten schreiten sukzessive voran, jene in der Michael Koch-Straße können nun bereits eine Woche vor dem ursprünglichen Zeitplan fertiggestellt werden, sie kann daher ab dem Wochenende wieder befahren werden.



Der nächste Bauabschnitt beginnt am Montag, den 24. April, in der Judengasse. Die Straße wird somit auch vom Brunnenplatz weg teilweise gesperrt sein wird. Umleitungen werden eingerichtet, um den Verkehr so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juli 2023 fertiggestellt sein.

Die Bauabschnitte nach aktuellem Zeitplan:

Bauabschnitt 1 Michael Koch-Straße: Pingitzer bis Kreisverkehr Bank Burgenland (KW 9 bis 16) - mit Freitag fertiggestellt.

Bauabschnitt 2 Judengasse: Bushaltestelle Brunnenplatz bis Pingitzer (KW 17 bis 22)

Bauabschnitt 3 Wienerstraße: vor Florianihof (KW 21 bis 22)

Bauabschnitt 4 Michael Koch-Straße: Apohteke Mattersburg/Billa bis Pingitzer (KW 23 bis 29)

Bauabschnitt 5 Innenhof EBSG Gebäude: Michael Koch-Straße 20 bis 24 (KW 29 bis 31)

