Start mit den Arbeiten für die Wasserleitungssanierungen

Am Montag, den 27. Februar; wird mit Bauarbeiten in der Innenstadt begonnen. Von Kalenderwoche 9 bis 32 werden vonseiten des Wasserleitungsverbandes Sanierungsarbeiten durchgeführt. „Die Ortswassernetzleitung und die Hausanschlüsse in Bereichen der Innenstadt müssen dringend erneuert werden. Wegen Rohrbrüchen und des Alters der derzeitigen Leitungen sind diese Arbeiten dringend notwendig. Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland wird die bestehende Wasserleitung sanieren, um künftig Gebrechen vorzubeugen“, hieß es in einer Presseaussendung der Stadtgemeinde.

Erst 2022 wurde die Bachdeckensanierung abgeschlossen, was zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen geführt hatte – nun stehen erneut Umleitungen am Plan. Warum die Arbeiten ab Montag nicht gemeinsam mit jenen für die Bachdecke gemacht wurden, erklärt Bürgermeisterin Claudia Schlager wie folgt: „Dies ist keine Baustelle der Stadtgemeinde, sondern des Wasserleitungsverbandes. Wir waren in Kontakt mit dem Wasserleitungsverband. Wenn man dies gemeinsam mit der Baustelle vom vergangenem Jahr gemacht hätte, wäre die komplette Innenstadt abgesperrt gewesen und man hätte gar nicht reinfahren können.“

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

In Mattersburg laufen ebenso die Planungen für die neue Innenstadt, bei denen ebenso Bauarbeiten durchgeführt werden. Diese werden nicht gemeinsam mit den Arbeiten des WLV stattfinden. Nach der Baustelle des WLV wird also vor der Baustelle sein. Wann man mit der Umsetzung für die „neue“ City beginnt, ist noch offen. „Im März beginnt die Detailplanung, wir warten hier noch ab. Wir werden intern besprechen, in welchen Abschnitten die Bereiche Hauptplatz, Degengasse, Brunnenplatz, Judengasse umgesetzt werden. Ich hoffe, dass wir noch heuer starten können. Wenn man eine schöne Innenstadt haben will, muss gebaut werden und Baustellen gehören dazu, dies geht nicht anders“, so die Bürgermeisterin.

Die Baubschnitte im Detail:

KW 9 bis 17 (27. Februar bis 30. April): Arbeiten in der Michael Kochstraße von der Firma Pingitzer bis zur ehemaligen Volksbank.

