Gemeindetag: Neudörfl durch Martin Giefing vertreten

So waren zum Beispiel drei Gemeinden mit SPÖ- Bürgermeistern aus dem Bezirk, Sigleß, Sieggraben und Neudörfl, in Person von Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger, Bürgermeister Andreas Gradwohl und Gemeindevorstand Martin Giefing, der zugleich Bundesgeschäftsführer des GVV ist, bei der Veranstaltung vertreten. Aus Neudörfl waren außerdem Amtsleiter Robert Haider und Gemeinderat Walter Horvath anwesend. „Inhaltlich ging es am Gemeindetag selbst sehr stark um die Verhandlungen zum Finanzausgleich“, berichtet Martin Giefing, „da sich die Städte und Gemeinden deutlich mehr Geld vom Bund erwarten.“

Insgesamt sind rund 100 Personen aus ganz Österreich der Einladung gefolgt. Auf Seiten der SPÖ zum Beispiel der Nationalrat und GVV-Bundesvorsitzende sowie Bürgermeister der Marktgemeinde Trumau, Andreas Kollross, der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter, Georg Dornauer, oder die EU-Abgeordnete Theresa Bielowski.