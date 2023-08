Dreitägiges Feuerwehrfest in Pöttsching

Auch heuer lud die Freiwillige Feuerwehr Pöttsching wieder zum dreitägigen Fest in den Meierhof in Pöttsching ein. Am Samstag begann das Fest um 14:30 Uhr mit den Juxwettkämpfen, anschließend gab es eine Siegerehrung und musikalische Unterhaltung mit der Band „Steiraseitn“. Am Sonntag gab es um 9:30 Uhr ein Feldmesse im Meierhof und danach gab es Ehrungen und Frühschoppen mit dem Musikverein Pöttsching. Abends wurde dann zum Dämmerschoppen mit den Edelhofmusikanten eingeladen. Montags fand dann ab 8 Uhr der Krämermarkt statt. An allen drei Tagen wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt.