Pöttsching: Oktoberfest des ASV

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ging es im Meierhof Pöttsching rund: Das traditionelle Oktoberfest des ASV Pöttschings wurde wieder einmal gefeiert. Am Samstag ging es ab 18 Uhr mit dem Einlass los, für die Musik war die Band „Blechsound“, DJ1er und die Volkstanzgruppe Pöttsching zuständig. Am Sonntag begannen die Feierlichkeiten bereits ab neun Uhr in der Früh, für die musikalische Umrahmung sorgte dieses Mal der Musikverein Pöttsching mit einem Frühschoppen.