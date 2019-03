Der MEZ-Umbau steckt in der Planungsphase, noch in diesem Jahr soll der Umbau beginnen. Das Gebäude wird von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft umgestaltet.

Neben Geschäften und Büros wird der Komplex insgesamt 40 Wohneinheiten umfassen, wobei ein weiteres Geschoß (insgesamt dann vier) dazukommt und der Komplex dann in „H3“, passend zur Adresse Hauptplatz 3, umbenannt wird.

„Das Interesse an Wohnungen oder Geschäften ist sehr groß“, berichtet OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar, um auch den ersten neuen, alten Mieter zu nennen: „Die Linauer-Filiale wird es auch weiter dort geben.“ Was auch von Seiten Linauers bestätigt wird. „Ja, wir haben uns mit der OSG auf einen neuen Mietvertrag geeinigt und werden die Filiale in Mattersburg weiter betreiben. Wir erwarten uns, dass das MEZ wieder aufgewertet wird und damit einhergehend einen positiven Effekt für die Entwicklung der Innenstadt“, berichtet Geschäftsführer Johannes Ruisz in einer Stellungnahme gegenüber der BVZ.