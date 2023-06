Mattersburg: Debatte um geplante Wohnungen

Am ehemaligen „Pucher-Areal“ in der Michael Kochstraße werden das neue Rathaus, Wohnungen, Geschäfts- und Buroflächen entstehen.

Mit 1. Juni endete die Auflagefrist für den Teilbebauungsplan des Gebietes Michael Koch-Straße. Geht es nach ÖVP-Gemeinderat Peter Wagenstristl, so fallen die Erkenntnisse sehr ernüchternd aus.

„Laut vorliegendem Vorschlag sollen künftig auf dem unbebauten Areal gegenüber der Volkschule Gebäude mit bis zu sieben Geschossen und 28 Metern Höhe errichtet werden. Zudem lässt die außergewöhnlich dichte Anordnung der einzelnen Gebäude kaum Platz für Begrünung oder hochwertig gestaltete Freiflächen“, erläutert Wagentristl in einer Aussendung, um weiter auszuführen: „Dieser Kniefall der Stadtgemeinde dient lediglich der Gewinnmaximierung des Investors. Es ist vorhersehbar, dass in einer solchen Umsetzung die Lebensqualität aller Anrainer wesentlich beeinträchtigt wird. Zudem ist eine Überlastung der, ohnedies bereits angespannten, Infrastruktur der Innenstadt zu erwarten,

Der nun vorliegende Entwurf ermöglicht den Bau von hunderten neuen Wohnungen, welche über die Michael Koch-Straße und die Hirtengasse befahren werden sollen. Von Wagentristl wurde eine Stellungnahme zur Prüfung bei der Aufsichtsbehörde beim Amt der Burgenländischen Landesregierung eingebracht.

„Diese Vorgehensweise ist hochgradig bedenklich und stellt Mattersburg in seiner Entwicklung an die Kippe. Es bedarf hier jeder Bürgerstimme, um auf die SPÖ-Alleinregierung einzuwirken, es kann nicht das Ziel sein, dass Mattersburg das New York des Burgenlandes wird. Der Erlass des Teilbebauungsplanes soll dadurch in keiner Weise verhindert, aber hinsichtlich Aspekten von Nachhaltigkeit und Qualität dringend überarbeitet werden“, so Wagentristl abschließend.

SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Warum uns gerade die Wirtschaftspartei 'Wirtschaftlichkeit' vorwirft ist schon etwas kurios. Und dass man den Bau von Wohnungen für unsere Bürger*innen, sowie zukünftige Flächen für Gewerbetreibende, Ärzte und öffentliche Ämter als „Förderung von Einzelinteresse“ kritisiert, kann nur gedacht sein, um eine politische Schlagzeile kreieren zu wollen. Mit der Realität hat das aber nichts zu tun. Und beim Grundstückseigentümer handelt es sich um eine Siedlungsgenossenschaft, diese ist bekanntlich gemeinnützig“, so Schlager.

Schlager verweist weiters darauf, dass zwar die neue Bebauungsrichtlinie die Höhen von 28 Metern ermöglicht — konkrete Pläne, dass auf sieben Geschoße gebaut werde, liegen jedoch nicht vor. „Wer in der heutigen Zeit noch nicht verstanden hat, dass die Zukunft im Bezug auf nachhaltiges Bauwesen nur sein kann punktuell in die Höhe zu bauen, ist entweder uninteressiert oder uninformiert und braucht dringend Nachhilfe zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung, Umwelt- und Bodenschutz und Ressourcenmanagement. Ziel kann es langfristig keineswegs sein, Städte und Dörfer immer mehr in die Breite wachsen zu lassen. Das ist weder nachhaltig noch umweltschonend. In diesem konkreten Fall sind die Ziele unter anderem leistbares Wohnen mit hundert bis hundertfünfzig Wohneinheiten (je nach Wohnungsgröße und auf drei Etappen), das neue Rathaus, eine Polizeiinspektion, ein Hotel, eine Parkplatztiefgarage, sowie Gewerbe und Handel. Die dringliche Notwendigkeit leistbare Wohnräume zu schaffen sehen wir als eine unserer größten Verantwortungen gegenüber unseren Bürger*innen .“

