„Zentrum im Zentrum“: Bebauungs-Richtlinien liegen nun auf

Für das Groß-Projekt in der Michael Kochstraße wurde der nächste Schritt gesetzt: Seit Mittwoch dieser Woche liegt der Bebauungplan am Gemeindeamt auf. Zur Vorgeschichte: Die Gemeinnnützige Siedlungsgenossenschaft BWSG erstand jenes Areal, das ursprünglich im Besitz der Commerzialbank stand und dort soll ein „Zentrum im Zentrum“ entstehen: Das neue Rathaus, die Polizei, Wohnungen, Flächen für Gewerbe sind geplant, eine Gastro-Einrichtung samt Hotel ist ebenso eine Option. Bei der Art und Weise der Bebauung, vor allem bei der Höhe der Gebäude, scheiden sich jedoch die Geister. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ formierte sich und sprach sich gegen die Dimensionierung aus. Bei der kürzlich abgehaltenen Bürgerversammlung wurde ein neuer Vorschlag präsentiert. Mit diesem als Grundlage gab es kürzlich ein Treffen zwischen der Stadtgemeinde und der BWSG, wobeid die BWSG diese neuen Eckpunkte „absegnete“,

Dem abfallenden Gelände entsprechend soll die Gebäudehöhe mit drei „Zonen“ umgesetzt werden: „Oben“ bei der Hirtengasse „3Plus-Geschoße“ (Anm.: „Plus“ bedeutet ein mögliches Staffelgeschoß), darunter „4Plus-Geschoße“ und von der Kochstraße weg sollen „5Plus-Geschoße“ möglich sein. Der Teilbebauungsplan liegt nun einmal sechs Wochen zur Einsicht auf. Spricht sich jemand gegen den Teilbebauungsplan aus, kann in diesem Zeitraum eine „Erinnerung“ eingebracht werden, da ein Teilbebauungsplan eine Verordnung der Gemeinde darstellt. Tritt dieser Fall ein, so muss der Gemeinderat diese Erinnerung bei der Beschlussfassung behandeln.

„Ziel ist, dass wir bei der Gemeinderatssitzung am 12. Dezember diesen beschließen werden, so dass die BWSG so schnell wie möglich mit dem Bau beginnen kann“, hält Bürgermeisterin Claudia Schlager fest.